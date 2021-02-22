22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas 22 gün sonra

Pelkas 22 gün sonra
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'da sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra sahalara geri döndü.

'da sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra sahalara geri döndü. 22. haftada ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanan Yunan yıldız, 55. dakikada 'ın yerine oyuna girdi. Ancak kısa sürede sonucu değiştiremedi.

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