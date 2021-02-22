Fenerbahçe'de Pelkas 22 gün sonra

Kanarya'da sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra sahalara geri döndü.

Kanarya'da sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra sahalara geri döndü. 22. haftada Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanan Yunan yıldız, 55. dakikada Thiam'ın yerine oyuna girdi. Ancak kısa sürede sonucu değiştiremedi.

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