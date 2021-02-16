16 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Samatta için B planı

Samatta için B planı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Mbwana 'nın performansı yönetimi düşündürüyor. Büyük ümitlerle transfere dilen golcü ligde 4 gol atabilirken, beklentilerin çok altında kaldı.

Mbwana 'nın performansı yönetimi düşündürüyor. Büyük ümitlerle transfere dilen golcü ligde 4 gol atabilirken, beklentilerin çok altında kaldı. Teknik heyetin terapiye aldığı yıldızın kalan 17 haftada arzulanan performansa ulaşması hedefleniyor. Aksi halde ise Samatta ile yolların ayrılması gündeme gelecek. Yerine daha iyi bir golcü alınacak.
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