Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılma sebebi Uygur Türklerine gösterdiği destek mi?
Arsenal CEO’su Vinai Venkatesham, Mesut Özil ile yolların ayrılma nedeninin Uygur Türkleri ile alakalı yaptığı paylaşım olmadığını dile getirdi. İddiaları yalanlayan Venkatesham, "Ona saygı duyduk" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil, Arsenal'de oynarken Uygur Türkleri için destek açıklaması yapmış ve sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. İngiliz basını, yıldız oyuncunun takımdan gönderilmesini de buna bağlamıştı. Arsenal'in CEO'su Vinai Venkatesham dün bu iddiaların doğru ve adil olmadığını söyledi. "Kulüp olarak futbolcularımızın bireysel karar ve görüşlerine her zaman saygı duyduk" diyen Venkatesham, "Mesut'un açıklaması sonrası bizden Çin ile ilgili yorum yapmamız istendi, biz de bunun oyuncunun kişisel görüşleri olduğunu söyledik. Bunun ekonomik veya ticari bir sebebi yoktu" ifadelerini kullandı. Venkatesham, "Oyuncularımızın sosyal konularda görüş bildirmesini her zaman isteriz. Örneğin George Floyd öldürüldüğünde oyuncularımız bize gelip bu konuda ses çıkarmak istediklerini söylediler ve yaptılar da." diye konuştu.
İSLAM'IN ETNİK KÖKENİ OLMAZ
Mesut Özil cuma paylaşımlarına devam etti. Sarı-lacivertli yıldız sosyal medya hesabından bu hafta, "İslam'ın milliyeti, coğrafi konumu veya etnik kökeni yoktur. Allah kalplerimize bakar. Tüm kardeşlerimizin cuması mübarek olsun." mesajını paylaştı. Özil'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
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