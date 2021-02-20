20 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılma sebebi Uygur Türklerine gösterdiği destek mi?

Arsenal açıkladı! Mesut Özil'in ayrılma sebebi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

CEO’su Vinai Venkatesham, ile yolların ayrılma nedeninin Türkleri ile alakalı yaptığı paylaşım olmadığını dile getirdi. İddiaları yalanlayan Venkatesham, "Ona saygı duyduk" ifadelerini kullandı.

, 'de oynarken Türkleri için destek açıklaması yapmış ve sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. İngiliz basını, yıldız oyuncunun takımdan gönderilmesini de buna bağlamıştı. Arsenal'in CEO'su Vinai Venkatesham dün bu iddiaların doğru ve adil olmadığını söyledi. "Kulüp olarak futbolcularımızın bireysel karar ve görüşlerine her zaman saygı duyduk" diyen Venkatesham, "'un açıklaması sonrası bizden ile ilgili yorum yapmamız istendi, biz de bunun oyuncunun kişisel görüşleri olduğunu söyledik. Bunun ekonomik veya ticari bir sebebi yoktu" ifadelerini kullandı. Venkatesham, "Oyuncularımızın sosyal konularda görüş bildirmesini her zaman isteriz. Örneğin öldürüldüğünde oyuncularımız bize gelip bu konuda ses çıkarmak istediklerini söylediler ve yaptılar da." diye konuştu.

İSLAM'IN ETNİK KÖKENİ OLMAZ

Mesut Özil cuma paylaşımlarına devam etti. Sarı-lacivertli yıldız sosyal medya hesabından bu hafta, "'ın milliyeti, coğrafi konumu veya etnik kökeni yoktur. kalplerimize bakar. Tüm kardeşlerimizin cuması mübarek olsun." mesajını paylaştı. Özil'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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