19 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi dikkat çeken detay! Hüseyin Göçek...

F.Bahçe Hüseyin Göçek varsa kazanamıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 26. haftasında , sahasında ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Karşılaşmanın hakemi olan 'in yönettiği maçlarda, sarı lacivertliler kazanamıyor. İşte o rakamlar...

, yarın ile sahasında oynayacağı 90 dakikayı yönetecek ile son dönemde maç kazanamıyor. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı son 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, yalnızca 1 galibiyet aldı. 2019-20'de Göçek'in yönettiği maçta 'i 2-0 yenen , 'a 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, 2018-19'da ise Göçek'in görev yaptığı maçlarda 'ne 3-1, 'e 2-1 yenilmişti.

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