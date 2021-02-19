Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi dikkat çeken detay! Hüseyin Göçek...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Karşılaşmanın hakemi olan Hüseyin Göçek'in yönettiği maçlarda, sarı lacivertliler kazanamıyor. İşte o rakamlar...

Fenerbahçe, yarın Göztepe ile sahasında oynayacağı 90 dakikayı yönetecek Hüseyin Göçek ile son dönemde maç kazanamıyor. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı son 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, yalnızca 1 galibiyet aldı. 2019-20'de Göçek'in yönettiği maçta Gaziantep'i 2-0 yenen Kanarya, Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, 2018-19'da ise Göçek'in görev yaptığı maçlarda Ankaragücü'ne 3-1, Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

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