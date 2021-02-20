20 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano vatandaşı Lemos'a tavsiyede bulundu!

Lugano'dan vatandaşı Lemos'a tavsiye!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Bir dönem forması giyen , sarı lacivertli kulüpte top koşturan vatandaşı 'a tavsiyede bulundu. Uruguaylı oyuncu, "Acıya hazır olmalısın" sözlerini kullandı.

'dan vatandaşı 'a tavsiyesi geldi. Sarı-lacivertlilerin eski savunmacısı, "'de büyük bir takımda popüler bir oyuncu olmak saldırıyı da yanında getiriyor. Lemos'un da çok yoğun bir futbol ortamına hazır olması lazım. Taraftar savaşçı oyuncuları seviyor. Başının yarılmasına, acıya hazır değilsen olmaz. transfer olduğunda da aynısını önerdim. Kültüre alış ve çıldırmadan keyfine bak. Ben bu deneyimi yaşadığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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