Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano vatandaşı Lemos'a tavsiyede bulundu!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, sarı lacivertli kulüpte top koşturan vatandaşı Mauricio Lemos'a tavsiyede bulundu. Uruguaylı oyuncu, "Acıya hazır olmalısın" sözlerini kullandı.

Diego Lugano'dan vatandaşı Mauricio Lemos'a Fenerbahçe tavsiyesi geldi. Sarı-lacivertlilerin eski savunmacısı, "Türkiye'de büyük bir takımda popüler bir oyuncu olmak saldırıyı da yanında getiriyor. Lemos'un da çok yoğun bir futbol ortamına hazır olması lazım. Taraftar savaşçı oyuncuları seviyor. Başının yarılmasına, acıya hazır değilsen olmaz. Muslera transfer olduğunda da aynısını önerdim. Kültüre alış ve çıldırmadan keyfine bak. Ben bu deneyimi yaşadığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ