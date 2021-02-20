Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi hamlesi!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu Lazio'da zor günlergeçiren Vedat Muriç'i aradı. "F.Bahçe'nin kapısı sana hera zaman açık" diyen Belözoğlu muhtemel bir transferin düğmesine bastı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün İtalya Ligi Serie A'da Lazio'da forma giyen sarı-lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muriqi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
41 yaşındaki futbol adamının önceki gün Kosovalı golcüyle gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı.
SON DURUMUNU SORDU!
Takvim'in haberine göre, Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı. Lazio sezon sonunda Vedat'ı kiralama kararı alırsa Fener devreye girecek.
İTALYA'DA UYUM SORUNU YAŞADI
Fenerbahçe sezon başında 18.5 milyon euro karşılığında Vedat Muriq'yi Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar bekleneni veremedi.
BAŞKAN KOÇ DA AÇIK KAPI BIRAKTI
İtalyan basını geçtiğimiz günlerde, Lazio'nun sezon sonunda Vedat ile yollarını ayırabileceğini yazmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bir açıklamasında Vedat için açık kapı bırakmıştı.
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