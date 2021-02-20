20 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi hamlesi!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu Lazio'da zor günlergeçiren Vedat Muriç'i aradı. "F.Bahçe'nin kapısı sana hera zaman açık" diyen Belözoğlu muhtemel bir transferin düğmesine bastı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi hamlesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Sportif Direktörü önceki gün 'da 'da forma giyen sarı-lacivertli ekibin eski golcüsü ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi hamlesi!

41 yaşındaki futbol adamının önceki gün Kosovalı golcüyle gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi hamlesi!

SON DURUMUNU SORDU!
Takvim'in haberine göre, Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı. Lazio sezon sonunda Vedat'ı kiralama kararı alırsa Fener devreye girecek.

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi hamlesi!

İTALYA'DA UYUM SORUNU YAŞADI
sezon başında 18.5 milyon euro karşılığında Vedat Muriq'yi 'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar bekleneni veremedi.

Emre Belözoğlu'dan Vedat Muriqi hamlesi!

BAŞKAN KOÇ DA AÇIK KAPI BIRAKTI
İtalyan basını geçtiğimiz günlerde, 'nun sezon sonunda Vedat ile yollarını ayırabileceğini yazmıştı. Başkanı Ali Koç da bir açıklamasında Vedat için açık kapı bırakmıştı.

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