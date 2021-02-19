19 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Mesut Özil Fenerbahçe'de liderliği almaya başladı!

Mesut liderliği almaya başladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı , sarı lacivertli kulüpte liderlik rolünü üstlenmeye başladı. Yıldız oyuncu Samandıra'da arkadaşları ile sürekli konuşuyor ve sahada nasıl paslaşmaları gerektiklerini onlara anlatıyor.

, 'de liderlik rolünü ele almaya başladı. Tecrübeli oyuncu antrenmanlarda takım arkadaşları sürekli iletişim halinde... Kendisinin nasıl pas atacağını, gol pozisyonuna girmek için nerelere koşmaları gerektiğini anlatıyor, onların da fikirlerini dinliyor. Yıldız futbolcunun idman temposu da sürekli yükselirken bu durum teknik heyeti memnun ediyor. İlk kez maçında onbirde sahaya çıkan ve performansıyla tam not alan Özil, önünde de pozisyonunda forma giyecek. Hücum aksiyonlarını yönetip, gol ve asist katkısı sağlamaya çalışacak.

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