17 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de son 5 yılın en iyisi Erol Bulut!

Son 5 yılın en iyisi Erol Bulut! O isimleri geride bıraktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Eleştirilerin hedefindeki deneyimli hoca, 24. maçlar itibarıyla 51 puan topladı. Bu performans kendisine 2015-16’dan bu yana sarı-lacivertlilerin en başarılı teknik direktörü unvanını getirdi.

Teknik Direktörü , yoğun eleştiriler arasında son 5 sezonun en iyi performansına imza attı. Genç teknik adam, 'lı 2015-16 sezonundan bu yana, 24. maçlar itibarıyla en fazla puanı toplayan teknik direktör oldu. 2015-16 sezonunda 24 karşılaşmada 56 puan toplayan , 'ın ardından ligi ikinci bitirmişti. Ancak o tarihten sonra puan olarak büyük düşüş yaşandı.

BAŞAKŞEHİR 49 PUANLA GEÇMİŞTİ

yönetiminde 44 puan toplayan Fenerbahçe, 'la 47, Cocu- ile 28 ve ile 39 puanda kaldı. Erol Bulut ise bu süreçte 51 puan toplayarak 2015-16'daki Pereira performansına en çok yaklaşan teknik direktör oldu. Medipol 'in şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 24 haftasında 49 puan toplaması Bulut'un başarısı için başka bir ölçüt oldu.

(Sabah)

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