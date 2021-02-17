Fenerbahçe'de son 5 yılın en iyisi Erol Bulut!
Eleştirilerin hedefindeki deneyimli hoca, 24. maçlar itibarıyla 51 puan topladı. Bu performans kendisine 2015-16’dan bu yana sarı-lacivertlilerin en başarılı teknik direktörü unvanını getirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yoğun eleştiriler arasında son 5 sezonun en iyi performansına imza attı. Genç teknik adam, Vitor Pereira'lı 2015-16 sezonundan bu yana, 24. maçlar itibarıyla en fazla puanı toplayan teknik direktör oldu. 2015-16 sezonunda 24 karşılaşmada 56 puan toplayan Pereira, Beşiktaş'ın ardından ligi ikinci bitirmişti. Ancak o tarihten sonra puan olarak büyük düşüş yaşandı.
BAŞAKŞEHİR 49 PUANLA GEÇMİŞTİ
Dick Advocaat yönetiminde 44 puan toplayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'la 47, Cocu-Ersun Yanal ile 28 ve Yanal ile 39 puanda kaldı. Erol Bulut ise bu süreçte 51 puan toplayarak 2015-16'daki Pereira performansına en çok yaklaşan teknik direktör oldu. Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 24 haftasında 49 puan toplaması Bulut'un başarısı için başka bir ölçüt oldu.
(Sabah)
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