17 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan motivasyon konuşması! "Bütün maçları kazanabiliriz"

Bulut'tan motivasyon konuşması! Bütün maçları kazanabiliriz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Fenerbahçe Teknik Direktörü , öğrencilerini bu sözlerle motive ediyor: "Sakatlıklardan çok çektik. Ancak bu mazeret olmamalı. Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Bunu da sahada göstereceksiniz. Saha dışına kulaklarınızı tıkayın, sahaya odaklanın. Fenerbahçe'yi hak ettiği yere taşıyın. En iyisi olduğunuzu kanıtlama vakti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü , dünkü idman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı gerçekleştirdi. Karagümrük karşısında aldıkları galibiyetin önemine değinerek sözlerine başlayan Bulut, "Kupa yorgunluğuna rağmen iyi bir direnç gösterdik. Bu direnci ve istikrarı, kalan haftalarda da sürdürmeliyiz. Ligde ve kupada üst üste iki maç kaybedince farklı bir hava oluşturuldu. Bundan etkilenmenizi istemiyorum. Önümüzde 16 karşılaşma daha var. Hepsini kazanacak güç ve potansiyele fazlasıyla sahibiz" dedi.

'HEDEFE ULAŞACAĞIZ'

Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Sakatlıklardan çok çektik. Ancak bu bizim gibi büyük bir takım için mazeret olmamalı. Geniş ve Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Bunu da sahada göstereceksiniz. Eksik arkadaşlarımızın tekrar kadroya katılmasıyla hedeflerimize daha emin adımlarla gideceğiz. Artık saha dışına kulaklarınızı tıkayın. Yalnızca sahaya odaklanın. Fenerbahçe'yi hak ettiği yere taşıyacak olan sizlersiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız. En iyisi olduğunuzu da kanıtlama vakti."

(Fotomaç)

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