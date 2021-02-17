17 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül için flaş iddia!

Gökhan için flaş iddia
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Sosyal medyada günün en çok konuşulan haberlerinden biri Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddiasıydı.

Sosyal medyada günün en çok konuşulan haberlerinden biri Gönül'ün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddiasıydı. Sakatlıklar nedeniyle bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyen 36 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile haziran ayında sona erecek sözleşmesinin ardından futbolculuk kariyerini bitireceği ileri sürüldü.
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