16 Şubat 2021, Salı
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Fenerbahçe'de Tisserand 11'e hazır
Savunma kurgusunda nöbet değişimi bekleniyor. Sakatlığı geçen ve Karagümrük maçında son bölümde oyuna dahil olan Marcel Tisserand ilk onbir için hazır hale geldi.
Savunma kurgusunda nöbet değişimi bekleniyor. Sakatlığı geçen ve Karagümrük maçında son bölümde oyuna dahil olan Marcel Tisserand ilk onbir için hazır hale geldi. Demokratik Kongolu stoperin Serdar Aziz'den bu hafta formasını geri alması bekleniyor. Son kararı Erol Bulut verecek. Sol bekte de iyileşen Filip Novak son haftalarda düşüş yaşayan Caner Erkin ile forma için rekabet edecek.
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