16 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tisserand 11'e hazır

Tisserand 11'e hazır
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.02.2021

Savunma kurgusunda nöbet değişimi bekleniyor. Sakatlığı geçen ve maçında son bölümde oyuna dahil olan ilk onbir için hazır hale geldi.

Savunma kurgusunda nöbet değişimi bekleniyor. Sakatlığı geçen ve maçında son bölümde oyuna dahil olan ilk onbir için hazır hale geldi. Demokratik Kongolu stoperin 'den bu hafta formasını geri alması bekleniyor. Son kararı verecek. Sol bekte de iyileşen son haftalarda düşüş yaşayan ile forma için rekabet edecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Thiam için çarpıcı sözler! As golcü olarak... Thiam için çarpıcı sözler! "As golcü olarak..."
F.Bahçe'de Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz... F.Bahçe'de Bulut neşteri vurdu! 3 ayrılık ve 1 sürpriz...
Mesut, İrfan Can ve Pelkas nasıl birlikte oynar? İşte yanıtı Mesut, İrfan Can ve Pelkas nasıl birlikte oynar? İşte yanıtı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör