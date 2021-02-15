Dikkat çeken Muriqi yorumu! "Fenerbahçe'de kalsaydı..."

A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, sarı-lacivertlilerin sezon başında Serie A ekibi Lazio'ya gönderdiği Kosovalı forvet Vedat Muriqi ile ilgili "Fenerbahçe'de kalsaydı şu takımda inanılmaz işler yapardı." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

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