Fenerbahçe'de Mesut Özil'in imzalı forması rekor kırdı!
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, düzenlenen imza töreninde özel hazırlanan 3 forma imzalamıştı. Türk asıllı Alman yıldızın imzaladığı bu formalar toplam 36 bin 500 bin euro'ya (yaklaşık 309 bin TL) satıldı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve Özil'in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro'ya satıldı. Özil'in imzaladığı çubuklu forma, şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı. Özil'in imzaladığı çubuklu forma 26 bin Euro, gold forma 4 bin 800 Euro ve lacivert forma 5 bin 250 Euro'ya alıcı buldu.
Mesut Özil'in imzaladığı, ismini ve 67 numarasını taşıyan çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı. Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti.
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