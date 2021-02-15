Mesut Özil Fenerbahçe'ye fark kattı! Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil klasını göstermeye başladı. Yıldız oyuncu; Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Medipol Başakşehir (ZTK) maçlarında sonradan oyuna girerken hem süre yetersizliği hem de henüz tam hazır olmadığı için çok etkili olamamıştı.