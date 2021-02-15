Mesut Özil Fenerbahçe'ye fark kattı! Dikkat çeken istatistik
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk 11'de çıktığı ilk maçta takıma fark kattı. Kanarya, yıldız futbolcu yorulana kadar oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. İlk yarıda rakip sahada en fazla isabetli pas (174) yaptığı maçını oynadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil klasını göstermeye başladı. Yıldız oyuncu; Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Medipol Başakşehir (ZTK) maçlarında sonradan oyuna girerken hem süre yetersizliği hem de henüz tam hazır olmadığı için çok etkili olamamıştı.
Fatih Karagümrük karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan M10; yorulana kadar tekniği, adrese pasları ve oyun görüşü+zekası ile keyif verdi, ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.
TARAFTAR KEYİF ALDI
Sarı-lacivertliler, Mesut'un liderliğinde özellikle ilk yarıda oyuna hükmederken, 174 kezle ligde bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı. Organize atak sayısı arttı. Taraftarlar ilk kez sergilenen futboldan keyif aldı.
Yüzde 96.1'lik pas yüzdesi yakalayan Özil ayrıca ilk golün ortasını yapıp, ikinci gole de katkı sağlayarak galibiyette büyük rol oynadı. Mesut'un kondisyon+maç eksiğini giderdiğinde performansını daha da yukarı çekmesi ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıması umuluyor.
(Fotomaç)
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