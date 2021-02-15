15 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil Fenerbahçe'ye fark kattı! Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk 11'de çıktığı ilk maçta takıma fark kattı. Kanarya, yıldız futbolcu yorulana kadar oyunun kontrolünü hep elinde tuttu. İlk yarıda rakip sahada en fazla isabetli pas (174) yaptığı maçını oynadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Mesut Özil Fenerbahçe'ye fark kattı! Dikkat çeken istatistik
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

'nin devre arasında 'den kadrosuna kattığı klasını göstermeye başladı. Yıldız oyuncu; , ve Medipol Başakşehir (ZTK) maçlarında sonradan oyuna girerken hem süre yetersizliği hem de henüz tam hazır olmadığı için çok etkili olamamıştı.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye fark kattı! Dikkat çeken istatistik

karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan M10; yorulana kadar tekniği, adrese pasları ve oyun görüşü+zekası ile keyif verdi, ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye fark kattı! Dikkat çeken istatistik

TARAFTAR KEYİF ALDI

Sarı-lacivertliler, 'un liderliğinde özellikle ilk yarıda oyuna hükmederken, 174 kezle ligde bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı. Organize atak sayısı arttı. Taraftarlar ilk kez sergilenen futboldan keyif aldı.

Mesut Özil Fenerbahçe'ye fark kattı! Dikkat çeken istatistik

Yüzde 96.1'lik pas yüzdesi yakalayan ayrıca ilk golün ortasını yapıp, ikinci gole de katkı sağlayarak galibiyette büyük rol oynadı. 'un kondisyon+maç eksiğini giderdiğinde performansını daha da yukarı çekmesi ve 'yi şampiyonluğa taşıması umuluyor.

(Fotomaç)

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