14 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez 11'de başladığı maçta etkili bir performans sergiledi

Mesut Özil şova başladı! İşte dikkat çeken o istatistik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız , sarı lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Fatih karşısında alınan 2-1'lik galibiyette kritik rol üstlenen yıldız oyuncu iki gole de doğrudan katkı yaptı.

'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , dün ilk kez 11'de sahaya çıktı. Hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan yıldız futbolcu, özellikle yüksek pas yüzdesiyle öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin attığı iki golde de payı olan 32 yaşındaki futbolcu, 60 kez topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 96.1 pas isabetiyle oynadı. Sahada kaldığı süre içinde lider özelliğiyle fark yaratan M10, 81'de yerini 'a bıraktı.

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