Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, sarı lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyette kritik rol üstlenen yıldız oyuncu iki gole de doğrudan katkı yaptı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, dün ilk kez 11'de sahaya çıktı. Hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan yıldız futbolcu, özellikle yüksek pas yüzdesiyle öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin attığı iki golde de payı olan 32 yaşındaki futbolcu, 60 kez topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 96.1 pas isabetiyle oynadı. Sahada kaldığı süre içinde lider özelliğiyle fark yaratan M10, 81'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

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