14 Şubat 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez 11'de başladığı maçta etkili bir performans sergiledi
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, sarı lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik galibiyette kritik rol üstlenen yıldız oyuncu iki gole de doğrudan katkı yaptı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, dün ilk kez 11'de sahaya çıktı. Hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan yıldız futbolcu, özellikle yüksek pas yüzdesiyle öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin attığı iki golde de payı olan 32 yaşındaki futbolcu, 60 kez topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 96.1 pas isabetiyle oynadı. Sahada kaldığı süre içinde lider özelliğiyle fark yaratan M10, 81'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları