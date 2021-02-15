15 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Samatta kayıplarda

Samatta kayıplarda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Thiam'ınaksine büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta ise 'de hayal kırıklığı yaşattı. Tanzanyalı golcü ikinci maçında 'e 2 gol attıktan sonra adeta kayboldu.

Thiam'ınaksine büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta ise 'de hayal kırıklığı yaşattı. Tanzanyalı golcü ikinci maçında 'e 2 gol attıktan sonra adeta kayboldu. Son 15 karşılaşmada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen tecrübeli santrfor kulübeye düştü. Teknik heyet, Samatta'yı kendine getirebilmek ve kalan 17 haftada katkı alabilmek için yoğun terapi uyguluyor.
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