Fenerbahçe'de Mame Thiam etkisi! O varsa sorun yok

Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli gol silahı olan Mame Thiam, Fatih Karagümrük maçında da perdeyi açan isim oldu. Sarı lacivertli formayla sezon başından bu yana 12 gole katkı sağlayan Senegalli oyuncunun gol attığı maçlarda takım kaybetmiyor.

Mame Thiam sahadaysa Fenerbahçe kazanıyor... Sarı-lacivertliler, dün olduğu gibi Senegalli yıldızının gol attığı maçlarda 3 puanı kapıyor. Karagümrük karşısında da gol perdesini açan 28 yaşındaki futbolcu, galibiyetin kilit isimleri arasında yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de 6, kupada 2 kez rakip fileleri havalandıran Thiam, 4 asistle de toplam 12 gole direkt katkı sağladı. 5 gol, 6 asistlik katkısı bulunan Pelkas'ı da geride bırakan Mame Thiam'ın rakip fileleri havalandırdığı maçlarda Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadı. Yıldız futbolcunun sırasıyla gol attığı Kasımpaşa (2), Ankaragücü, Kayserispor, Hatay ve Karagümrük maçlarında sarı-lacivertliler galibiyete uzandı. Attığı golün yanı sıra iki kez de kaleyi şutlayan Thiam, yüzde 77 pas isabetiyle maçı tamamladı.

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