14 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mame Thiam etkisi! O varsa sorun yok

Thiam varsa sorun yok!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

'nin bu sezon en önemli gol silahı olan , maçında da perdeyi açan isim oldu. Sarı lacivertli formayla sezon başından bu yana 12 gole katkı sağlayan Senegalli oyuncunun gol attığı maçlarda takım kaybetmiyor.

sahadaysa kazanıyor... Sarı-lacivertliler, dün olduğu gibi Senegalli yıldızının gol attığı maçlarda 3 puanı kapıyor. karşısında da gol perdesini açan 28 yaşındaki futbolcu, galibiyetin kilit isimleri arasında yer aldı. Bu sezon 'de 6, kupada 2 kez rakip fileleri havalandıran Thiam, 4 asistle de toplam 12 gole direkt katkı sağladı. 5 gol, 6 asistlik katkısı bulunan 'ı da geride bırakan Mame Thiam'ın rakip fileleri havalandırdığı maçlarda Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadı. Yıldız futbolcunun sırasıyla gol attığı (2), , , ve Karagümrük maçlarında sarı-lacivertliler galibiyete uzandı. Attığı golün yanı sıra iki kez de kaleyi şutlayan Thiam, yüzde 77 pas isabetiyle maçı tamamladı.

Erman Toroğlu Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

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