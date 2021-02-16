"1991'de ablam trafik kazası geçirdi ve tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Yanılmıyorsam 1996 sonu ya da 1997 başında, ablam gibi tekerlekli sandalyeyle yaşayanlar için bir yardım maçı yapıldı ve bu maçta Maradona da yer aldı. Bu desteği ailemiz için çok özeldi. Ama tabii ki bundan sonra da ben şahsen Maradona ile dünyanın birçok farklı yerinde görüşme şansına sahip oldum. Maradona ile çok yakın bir ilişkimiz vardı. Babam ve benimle güzel anıları var. Maradona'yı kaybettiğimize çok üzülüyoruz. Futbola çok büyük katkı veren birisiydi. Küçükken onu izleyerek, onun golleriyle, onun yeteneğine şahit olarak büyüdüm. Maradona'nın ölümü özellikle bizim ailemiz için çok acıydı."

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ