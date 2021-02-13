Erman Toroğlu Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Erol Bulut ne kadar teknik direktör olsa da Mesut Özil'in oyun bilgisi daha yüksek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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