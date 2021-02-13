13 Şubat 2021, Cumartesi

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Son dakika: Karagümrük - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!

Karagümrük - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi,

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, , , Mesut Özil, , Thiam

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan , , Filip Novak ve ile ameliyat edilen , takımdaki yerlerini alamayacak. ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, çeyrek finalinde ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, , , Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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