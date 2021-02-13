Son dakika: Karagümrük - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi, Bertolacci
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mesut Özil, Osayi, Thiam
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Filip Novak ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak. Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.
5 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
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