13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gürcan Bilgiç: Yine oyuna geldiler

Yine oyuna geldiler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı 'nin 'ndan elenmesinin ardından çarpıcı ifadelerde bulundu. Bilgiç, "Bir öfke dili, bir küçümseme, bir umutsuzluk sormayın gitsin. Çünkü oyuna geldiler... "Öfke selindeler" dedik, ama barajın kapağını kim açıyor, sorgulamadılar." dedi.

2021 , 'e elenince, birdenbire geçen senelerin filmi yeniden vizyona girdi; " istifa"... Bu tepki selinin suyunu Fenerbahçe taraftarları oluşturuyordu. Aynı "linçi" 'a da, 'a da yapmışlardı. Biri "defansif"ti, diğeri değişiklikleri doğru yapmıyordu, Erol Bulut da "acemi"... Takımın oyun planı yoktan başladılar, "Böyle mi oynar"dan devam ettiler. Hatta Mehmet Yozgatlı'nın 'e taktik tahtası üzerinde bili vermesi bile eleştirildi, "Vay efendim Dünya Yıldızı'na yardımcı hoca mı taktik verirmiş" diye... Bir öfke dili, bir küçümseme, bir umutsuzluk sormayın gitsin. Çünkü oyuna geldiler... "Öfke selindeler" dedik, ama barajın kapağını kim açıyor, sorgulamadılar. Sanki Fenerbahçe ilk defa eleniyor kupadan. Üstelik 10 kişi kaldığı maçta 80 dakikada rakibi ile de başa baş mücadele etmiş, eşitliği sağlamış, defansif hataları ile de yenildiği halde. Hâlbuki ligde rakipleriyle aynı puanda. Üstelik ikisine de yenildiği halde. Geride 17 maç var. İyi transferler yapılmış, önemli oyuncular ( - Pelkas) sakatlanmış, kalan haftalarda çok daha kaliteli bir kadro ve oyun vaat ediliyor, ama Fenerbahçe taraftarı takımını -hocasını- silip atıyor. Oynanan futbol elbette keyif verici değil. Tribünler boşken hiçbir takımın böyle bir endişesi yok zaten. Şampiyon olacaklarsa kazanacaklar. Klasik "1-0" sistemine geri döndüler. "Yok" denilen oyun planında aslında "akıllı oynayın" yazıyor. Çünkü sezon başı tek kale yaptıkları maçlarda yenilgiler aldılar. Defans hatalarını düzeltemediler. Zaman içinde onarım yaparken, direkt çözümü de dengeli oyunda buldular. Mesut Özil takıma bu yüzden alındı. Ön taraftaki kaosu çözüp, ataklarda daha etkili organizasyonlar üretmesi için. Ligin en çok gol atan üç takımından biri için, "Niye santrfor alınmadı" denmez. Santrforlar var, formda değiller. Ama bütün bunları düşünmeyen, "O gitsin, başkası gelsin" diyerek, Samatta'nın birden bire gol kralı olacağını, Mert Hakan'ın her şutunda kaleyi bulacağını veya orta sahada kimsenin top kaptırmayacağını sananlar var. Bu umutsuzluğu, şampiyonsuzlukla geçen altı sezondan sonra "yine mi?" sorusunu paniğe çevirten o baraj kapağını açan eller kimler? Tam potaya girmişken, kaosa bir kibrit daha çakıp, yangının sorumlusu olanlara aklı kim veriyor? Fenerbahçe taraftarı bir kez daha oyuna geldi. Futboldan mutsuz olabilirler, ama doğruları iyi tartsınlar. Merak etmesinler; Samandıra'da yanlış giden bir şeyler olursa biz duyarız, yazarız, söyleriz, uyarırız. (Fotomaç)

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