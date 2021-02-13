13 Şubat 2021, Cumartesi
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BASKILI OYNAYACAK
Teknik heyetin tepkilere neden olan; topu rakibe bırakan anlayış yerine bugün daha baskılı bir oyunu tercih etmesi bekleniyor. Kadro da buna uygun olacak. Ev sahibi Karagümrük'te de hedef galibiyet. 36 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat İstanbul temsilcisi haftaya 37 puanla 8. basamakta girdi. İki takım arasında ilk yarıda Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. (Fotomaç)
KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Castro, Ndao, Jimmy, Borini, Ademi
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Osayi, Mert, Samatta, Valencia
Eksik Fenerbahçe zor sınavda! İşte Karagümrük maçı 11'i
Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Zoru mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlıyor. Son iki maçında derbide Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen ve kupaya havlu atan sarı-lacivertliler, kazanıp moral bulmak istiyor. Mağlubiyet ya da puan kaybı halinde teknik direktör Erol Bulut'a yönelik eleştiriler artacak.
BASKILI OYNAYACAK
Teknik heyetin tepkilere neden olan; topu rakibe bırakan anlayış yerine bugün daha baskılı bir oyunu tercih etmesi bekleniyor. Kadro da buna uygun olacak. Ev sahibi Karagümrük'te de hedef galibiyet. 36 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat İstanbul temsilcisi haftaya 37 puanla 8. basamakta girdi. İki takım arasında ilk yarıda Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. (Fotomaç)
KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Castro, Ndao, Jimmy, Borini, Ademi
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Osayi, Mert, Samatta, Valencia
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