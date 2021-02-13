13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Eksik Fenerbahçe zor sınavda! İşte Karagümrük maçı 11'i

Eksik F.Bahçe zor sınavda! İşte Karagümrük maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 25.haftasında , Fatih ile deplasmanda karşılaşacak. Zoru mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i buldu.

, 'in 25. haftasında bu akşam Fatih 'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlıyor. Son iki maçında derbide Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen ve kupaya havlu atan sarı-lacivertliler, kazanıp moral bulmak istiyor. Mağlubiyet ya da puan kaybı halinde teknik direktör 'a yönelik eleştiriler artacak.

BASKILI OYNAYACAK

Teknik heyetin tepkilere neden olan; topu rakibe bırakan anlayış yerine bugün daha baskılı bir oyunu tercih etmesi bekleniyor. Kadro da buna uygun olacak. Ev sahibi Karagümrük'te de hedef galibiyet. 36 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat İstanbul temsilcisi haftaya 37 puanla 8. basamakta girdi. İki takım arasında ilk yarıda Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. (Fotomaç)

KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Castro, Ndao, Jimmy, Borini, Ademi

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Osayi, Mert, Samatta,
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