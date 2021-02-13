13 Şubat 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Mesut Özil Karagümrük maçıyla ilk kez 11'de çıktı
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçıyla birlikte ilk kez 11'de maça çıktı.
Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, Karagümrük ile oynanan maçla ilk kez 11'de şans buldu.
Mesut, ligde oynanan Hatayspor maçında 13, Galatasaray derbisinde ise 27 dakika süre alırken; Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında 80 dakika sahada kalmıştı.
MAÇ ÖNCESİ DUA OKUDU
Yıldız futbolcu, Premier Lig'de Arsenal forması giydiği dönemde olduğu gibi maç öncesi dua okudu.
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