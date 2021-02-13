Fenerbahçe'de Mesut Özil Karagümrük maçıyla ilk kez 11'de çıktı

6 sezondur Süper Lig'de şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşmak ve dördüncü yıldızı takmak istiyor. Yaz transfer döneminde ve devre arasında kadrosunu 22 futbolcuyla güçlendiren sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kanarya, devre arasında Çubuklu'yu giydiremediği dünya yıldızına sezon sonunda imza attırmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberleri)