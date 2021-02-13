13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil Karagümrük maçıyla ilk kez 11'de çıktı

Mesut Özil ilk kez 11'de çıktı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı futbolcu , ligde oynanan maçıyla birlikte ilk kez 11'de maça çıktı.

'in 25. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , ile oynanan maçla ilk kez 11'de şans buldu.

Mesut, ligde oynanan Hatayspor maçında 13, Galatasaray derbisinde ise 27 dakika süre alırken; Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında 80 dakika sahada kalmıştı.

MAÇ ÖNCESİ DUA OKUDU

Yıldız futbolcu, 'de forması giydiği dönemde olduğu gibi maç öncesi dua okudu.

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