13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Altay Bayındır'a Avrupa'dan talip var!

Altay'a Avrupa'dan talip var!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'de gösterdiği performansla sezona damga vuran sarı-lacivertlilerin en önemli kozu durumunda. Genç file bekçisine sezon sonunda 'dan teklif gelmesi bekleniyor.

'nin kalesinde bugün yeniden olacak. Son haftalarda yaptığı kurtarışlarla formunu zirveye taşıyan genç file bekçisi, forvetlerine de duvar olmaya çalışacak. Altay'ı 'dan birçok kulübün scoutlarına takibe aldırdığı ve gelecek raporlara göre sezon sonunda transfer teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. (Fotomaç)
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