13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Karagümrük - Fenerbahçe maçı öncesi Mesut Özil sözleri!

Erol Bulut'tan Mesut Özil sözleri!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bulut, ilk 11'de göre verdiği yıldız futbolcu ile ilgili de konuştu.

'in 25. haftasında deplasmanına konuk olan 'de teknik direktör , mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut, ilk 11'de şans verdiği ile ilgili de konuştu. Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SON MAÇ BİZİ ÜZDÜ"

"Son lig maçımızda mağlubiyet aldık ama son 10 haftada sadece 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldık. Son maç bizi üzdü tabii."

"51 PUANA YÜKSELİP DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"'ü yenip 51 puana yükselmek istiyoruz. Onlar yarın ve sonraki gün oynayacakları maçlarda galip gelmeye çalışacaklar. Bugün 3 puan alıp 51 puana yükselip devam etmek istiyoruz."

"MESUT'UN HÜCUMDA KATKISI OLACAKTIR"

" 11'de. Geçen kupa maçında 80 dk performans sergiledi. 10 aylık bir süreçten sonra 2. maçında 80 dakika oynayıp ve kendine bayağı top ayağına geldiğinde oyunun yönünü değiştirdi, çok güzel pas alışverişleri yaptı. İdmanlarda iyiydi. Hücumda katkısı olacaktır."

"SAKATLIK TÜM TAKIMLARDA OLUYOR"

"Sakatlıklar zaten olacak. Pandemi oldu. Kısa dönem oldu. 3 günde 1 maç oynanıyor. Futbolcuların çoğu bu tempoya alışık değil. Tüm takımlarda oluyor. Biz ise olunca bir pozisyonda 2-3 sakatlık oluyor."

"GUSTAVO'NUN SAKATLIĞI BİZİ GERİ ATTI"

"'nun sakatlığı bizi biraz geri atmış oldu. 'ı aldık, o da sakat geldi, değerlendiremiyoruz. 2 futbolcu bizim için için önemli. Tam istediğimiz orta sahayı yapamıyoruz. ve en iyi şekilde ellerinden geleni yapıyor. Geçen maç iyi performans gösterdiler. Bugün üzerine daha çok koyacaklar."

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