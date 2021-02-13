Erol Bulut'tan Karagümrük - Fenerbahçe maçı öncesi Mesut Özil sözleri!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bulut, ilk 11'de göre verdiği yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili de konuştu.
Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut, ilk 11'de şans verdiği Mesut Özil ile ilgili de konuştu. Erol Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"SON MAÇ BİZİ ÜZDÜ"
"Son lig maçımızda mağlubiyet aldık ama son 10 haftada sadece 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldık. Son maç bizi üzdü tabii."
"51 PUANA YÜKSELİP DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
"Karagümrük'ü yenip 51 puana yükselmek istiyoruz. Onlar yarın ve sonraki gün oynayacakları maçlarda galip gelmeye çalışacaklar. Bugün 3 puan alıp 51 puana yükselip devam etmek istiyoruz."
"MESUT'UN HÜCUMDA KATKISI OLACAKTIR"
"Mesut 11'de. Geçen kupa maçında 80 dk performans sergiledi. 10 aylık bir süreçten sonra 2. maçında 80 dakika oynayıp ve kendine bayağı top ayağına geldiğinde oyunun yönünü değiştirdi, çok güzel pas alışverişleri yaptı. İdmanlarda iyiydi. Hücumda katkısı olacaktır."
"SAKATLIK TÜM TAKIMLARDA OLUYOR"
"Sakatlıklar zaten olacak. Pandemi oldu. Kısa dönem oldu. 3 günde 1 maç oynanıyor. Futbolcuların çoğu bu tempoya alışık değil. Tüm takımlarda oluyor. Biz ise olunca bir pozisyonda 2-3 sakatlık oluyor."
"GUSTAVO'NUN SAKATLIĞI BİZİ GERİ ATTI"
"Luiz Gustavo'nun sakatlığı bizi biraz geri atmış oldu. İrfan Can'ı aldık, o da sakat geldi, değerlendiremiyoruz. 2 futbolcu bizim için için önemli. Tam istediğimiz orta sahayı yapamıyoruz. Ozan ve Sosa en iyi şekilde ellerinden geleni yapıyor. Geçen maç iyi performans gösterdiler. Bugün üzerine daha çok koyacaklar."
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