Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çarpıcı yorum! "İptal edilen gol..."

AHMET ÇAKAR - CÜNEYT ÇAKIR'DAN İNCE SANATLAR!

Mostafa adlı bir oyuncu geldi ve skoru aldı götürdü. Belki siz bu satırları okurken tüm Türkiye ya Mostafa şarkısını söylüyor ya da dinliyor olacak. Ama sonuç olarak Galatasaray, Fenerbahçe'yi yine, yeniden Kadıköy'de yendi.