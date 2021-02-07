07 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çarpıcı yorum! "İptal edilen gol..."

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacıvertlilerin iptal edilen golü hakkında sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar çarpıcı ifadelerde bulundu. | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çarpıcı yorum! İptal edilen gol...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.02.2021

AHMET ÇAKAR - CÜNEYT ÇAKIR'DAN İNCE SANATLAR!

adlı bir oyuncu geldi ve skoru aldı götürdü. Belki siz bu satırları okurken tüm Türkiye ya Mostafa şarkısını söylüyor ya da dinliyor olacak. Ama sonuç olarak , 'yi yine, yeniden 'de yendi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çarpıcı yorum! İptal edilen gol...

Aslında maça baktığımızda fazla pozisyonel bir maç değil. Yüksek tempo da yok, gerilim de yok. Aslında baktığımızda net fazla pozisyon da yok ama hayati derecede üç puanı alan taraf oldu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çarpıcı yorum! İptal edilen gol...

Bu da 'ın yeni transferi, belki de şu ana kadar ismi ve cismi bilinmeyen ama 75. dakikada o hayati vuruşu ya da çok iyi vuruşu yapan oldu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çarpıcı yorum! İptal edilen gol...

kazanmak zorundaydı. En azından kaybetmemek zorundaydı. Ve istediği oldu. Belki de santimetrelerle değil, milimetrelerle ölçülen ofsayttan gol, gol olsa beraberliğe çoktan razı olacaktı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çarpıcı yorum! İptal edilen gol...

En kritik nokta kaleciler derler. Bu maçta atanın da tutanın da iyi olacak. öyle bir kaleci ki önemli pozisyonları kurtarmasa da çok ciddi güven veren bir kaleci.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çarpıcı yorum! İptal edilen gol...

Sonuçta ligin tepesini tekrar eşitledi. Üstelik ile ikili averaj olarak da öne geçti. Gelelim 'a… Bu tür maçlarda hakem hep önemlidir ve çok konuşulur. Dün akşam baktığımızda da Cüneyt'in ufak tefek eyyam sanatları dışında da ki, bu tür maçlarda bazı böyle ince sanatlar gereklidir, iyi yönetti.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çarpıcı yorum! İptal edilen gol...

Kazanan ve kaybedenin 'hakem' demeyeceği bir maç oldu. İptal edilen gole gelince hiçbir şey demiyorum. VAR sistemi önümüzde çizgileri çekiyor, maviydi, kırmızıydı derken gol iptal ediliyor. Ozan'ın kafası biraz ileride, belki de kafa biraz büyük. Ama Galatasaraylı futbolcunun omuz başı Ozan'ın kafasının hizasında. Ne diyeyim, teknoloji icat oldu, mertlik bozuldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Maç sonu çarpıcı sözler! İlk yarıda iki mucize vardı Maç sonu çarpıcı sözler! "İlk yarıda iki mucize vardı"
F.Bahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra... F.Bahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra...
F.Bahçe'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Futbol otoriteleri değerlendirdi F.Bahçe'nin iptal edilen golünde karar doğru mu? Futbol otoriteleri değerlendirdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör