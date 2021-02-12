15 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne?

F.Bahçe'de sakatlarda son durum ne?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

, 'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde saat 17.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken, ise sahada bireysel programlar eşliğinde antrenmanı tamamladı. ve 'ın da tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Dikkat çeken Muriqi yorumu! F.Bahçe'de kalsaydı... Dikkat çeken Muriqi yorumu! "F.Bahçe'de kalsaydı..."
F.Bahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı F.Bahçe'den flaş karar! O isim gözden çıkarıldı
Thiam'dan alkışlanacak hareket! Thiam'dan alkışlanacak hareket!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör