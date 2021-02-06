06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli eski futbolcudan maç sonunda Erol Bulut eleştirisi!

F.Bahçeli eski futbolcudan Erol Bulut eleştirisi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'nin eski futbolcularından , maç sonunda Teknik Direktör 'u eleştirdi. Akın, "Teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir, bizim hocamız çok pasif" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

'nin eski futbolcularından , maç sonunda sarı lacivertlilerin teknik direktörü 'u eleştiren bir tweet attı. Akın, "Futbolda şöyle bir gerçek de var bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir maç kazandırıp kaybettirebilir ama maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!!" ifadelerini kullandı.

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İşte o paylaşımlar;

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