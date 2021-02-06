Fenerbahçeli eski futbolcudan maç sonunda Erol Bulut eleştirisi!
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, maç sonunda Teknik Direktör Erol Bulut'u eleştirdi. Akın, "Teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir, bizim hocamız çok pasif" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, maç sonunda sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'u eleştiren bir tweet attı. Akın, "Futbolda şöyle bir gerçek de var bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir maç kazandırıp kaybettirebilir ama maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşımlar;
Futbolda şöyle bir gerçek de var bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir maç kazandırıp kaybettirebilir☝🏻ama maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!! 💛💙— Serhat Akın (@serhatakin81) February 6, 2021
Tebrikler #TFF futboldan soğudum artık 👍🏻 neye göre kime göre ofsayt çok merak ettim cidden 🤬— Serhat Akın (@serhatakin81) February 6, 2021
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