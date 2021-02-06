06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu! "3 puan bekliyoruz"

Bulut'tan derbi yorumu! 3 puan bekliyoruz
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

Teknik Direktörü , Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü , Ülker Stadı'ndaki Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÜST DÜZEY MÜCADELE VE 3 PUAN BEKLİYORUZ"

"Birkaç eksiğimiz var ama bu demek değil ki Fenerbahçe sahaya eksik çıkacak. Yerine oynayacak arkadaşlarımız, güvendiğimiz arkadaşlarımız. Bugün takımımızdan beklentilerimiz, mücadeleyi en üst düzeyde sergilemeleri ve 3 puanı almaları."

"LİDERLİĞİMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ"

"Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz."

"TAKIMIMIZI MOTİVE ETTİK"

"Bu maçlar her zaman farklı maçlar. Takımımızda bu maçları oynamış yeterince futbolcu var. Derbilerin havasını çok iyi biliyorlar. Biz de takımımızı bu maça motive ettik."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
F.Bahçe ve G.Saray kafilesi stada hareket etti F.Bahçe ve G.Saray kafilesi stada hareket etti
Alex de Souza'dan F.Bahçe-G.Saray derbisi paylaşımı! Alex de Souza'dan F.Bahçe-G.Saray derbisi paylaşımı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör