09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sil baştan! Erol Bulut yeni seri istiyor

F.Bahçe'de teknik heyetten takıma terapi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

Teknik Direktörü , zirvede puanların eşit olduğunu hatırlattı; kalan 17 maçı en az hata ile geçmeleri halinde ipi göğüsleyeceklerini belirtti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

'de teknik heyet, takımı terapiye aldı. karşısında alınan yenilgi sonrası bozulan moralleri düzeltmek için harekete geçen , oyuncularından ileriye bakmalarını istedi. Derbiden gereken dersleri çıkaracaklarını vurgulayan sarı-lacivertli çalıştırıcının, "Sadece bir maç kaybettik. Zirvede hala puanlar eşit. Önümüzde 17 maç var. En az hata yapan şampiyonluğa ulaşacak. O da biz olacağız" dediği öğrenildi.

HEDEF YENİ SERİ

Galatasaray maçından önce ligde oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet+1 beraberlikten oluşan müthiş bir seri yakalayan ve liderliğe yükselen 'da hedef aynı başarıyı tekrar yakalamak. Deplasmanda oynanacak maçından 3 puanla dönülerek start verilecek. Ancak teknik heyet öncesinde bugün kupada karşılaşacakları maçının kazanılmasının da moral motivasyon açısından çok önemli olduğunu hatırlattı. (Fotomaç)
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