09 Şubat 2021, Salı
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HEDEF YENİ SERİ
Galatasaray maçından önce ligde oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet+1 beraberlikten oluşan müthiş bir seri yakalayan ve liderliğe yükselen Kanarya'da hedef aynı başarıyı tekrar yakalamak. Deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçından 3 puanla dönülerek start verilecek. Ancak teknik heyet öncesinde bugün kupada karşılaşacakları Başakşehir maçının kazanılmasının da moral motivasyon açısından çok önemli olduğunu hatırlattı. (Fotomaç)
Fenerbahçe sil baştan! Erol Bulut yeni seri istiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, zirvede puanların eşit olduğunu hatırlattı; kalan 17 maçı en az hata ile geçmeleri halinde ipi göğüsleyeceklerini belirtti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Fenerbahçe'de teknik heyet, takımı terapiye aldı. Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrası bozulan moralleri düzeltmek için harekete geçen Erol Bulut, oyuncularından ileriye bakmalarını istedi. Derbiden gereken dersleri çıkaracaklarını vurgulayan sarı-lacivertli çalıştırıcının, "Sadece bir maç kaybettik. Zirvede hala puanlar eşit. Önümüzde 17 maç var. En az hata yapan şampiyonluğa ulaşacak. O da biz olacağız" dediği öğrenildi.
HEDEF YENİ SERİ
Galatasaray maçından önce ligde oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet+1 beraberlikten oluşan müthiş bir seri yakalayan ve liderliğe yükselen Kanarya'da hedef aynı başarıyı tekrar yakalamak. Deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçından 3 puanla dönülerek start verilecek. Ancak teknik heyet öncesinde bugün kupada karşılaşacakları Başakşehir maçının kazanılmasının da moral motivasyon açısından çok önemli olduğunu hatırlattı. (Fotomaç)
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