09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de değişim zamanı! İşte Erol Bulut'un yeni sistemi

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut derbi mağlubiyeti sonrası takımda değişikliğe gidiyor. Bulut, Mesut, Pelkas ve iyileşirse İrfan Can'ı K.Gümrük maçında 11'e almayı planlıyor.




Fenerbahçe'de değişim zamanı! İşte Erol Bulut'un yeni sistemi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

Sezonun belki de en kritik maçında 'a sahasında yenilen 'de eleştiri okları teknik direktör 'a çevrildi. Yenilen gole kadar takımına oynattığı defansif futbolla eleştiri oklarının hedefi olan genç hoca, hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.

Fenerbahçe'de değişim zamanı! İşte Erol Bulut'un yeni sistemi

SİSTEM VE ANLAYIŞ DEĞİŞİYOR
'in haberine göre, tüm eleştirilere rağmen oyun anlayışından taviz vermeyen Bulut en sonunda inadından vazgeçiyor. Bulut'un ligde maçıyla beraber sistemde önemli değişimlere gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de değişim zamanı! İşte Erol Bulut'un yeni sistemi

FENERBAHÇE TOPA HÜKMEDECEK
Özil'i ilk 11'e monte edecek olan Bulut, sakatlığının geçmesinin ardından ve 'ı da birlikte oynatmayı düşünüyor. Genç teknik adam, topa hükmeden bir takım oluşturacak.

Fenerbahçe'de değişim zamanı! İşte Erol Bulut'un yeni sistemi

MESUT ÖZİL İYİ DURUMDA
Derbi maçın 63. Dakikasında oyuna giren Özl tam olarak olmasa da hazır bir görüntü verdi. Mesut, maçında 11'de olacak. Sakatlıkları bulunan Kahveci ve ise Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Fenerbahçe'de değişim zamanı! İşte Erol Bulut'un yeni sistemi

HÜCUMDA DAHA ETKİLİ OLACAKLAR
Bu üçlüye ve 'nın da katkısıyla hücumda geçmiş haftalara göre çok daha etkili bir hedefleniyor. Yeni Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar ise merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de değişim zamanı! İşte Erol Bulut'un yeni sistemi

GUSTAVO'NUN YETİŞMESİ ZOR
'nin orta sahadaki banko ismi olan 'nun maçına yetişmesi zor görünüyor. Ancak Brezilyalı'nın ağrıları büyük ölçüde azalmış durumda.

Fenerbahçe'de değişim zamanı! İşte Erol Bulut'un yeni sistemi

İşte Bulut'un kafasındaki ilk 11...
Altay, Nazım, Szalai, Serdar, Caner, Gustavo, , Özil, , , .

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