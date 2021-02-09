Fenerbahçe'de değişim zamanı! İşte Erol Bulut'un yeni sistemi
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut derbi mağlubiyeti sonrası takımda değişikliğe gidiyor. Bulut, Mesut, Pelkas ve iyileşirse İrfan Can'ı K.Gümrük maçında 11'e almayı planlıyor.
Sezonun belki de en kritik maçında Galatasaray'a sahasında yenilen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Yenilen gole kadar takımına oynattığı defansif futbolla eleştiri oklarının hedefi olan genç hoca, hem taraftarın hem de yönetimin tepkisini çekmişti.
SİSTEM VE ANLAYIŞ DEĞİŞİYOR
Takvim'in haberine göre, tüm eleştirilere rağmen oyun anlayışından taviz vermeyen Bulut en sonunda inadından vazgeçiyor. Bulut'un ligde Karagümrük maçıyla beraber sistemde önemli değişimlere gitmesi bekleniyor.
MESUT ÖZİL İYİ DURUMDA
Derbi maçın 63. Dakikasında oyuna giren Mesut Özl tam olarak olmasa da hazır bir görüntü verdi. Mesut, Karagümrük maçında 11'de olacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Pelkas ise Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
HÜCUMDA DAHA ETKİLİ OLACAKLAR
Bu üçlüye Osayi ve Samatta'nın da katkısıyla hücumda geçmiş haftalara göre çok daha etkili bir Fenerbahçe hedefleniyor. Yeni Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar ise merakla bekleniyor.
GUSTAVO'NUN YETİŞMESİ ZOR
Fenerbahçe'nin orta sahadaki banko ismi olan Gustevo'nun Karagümrük maçına yetişmesi zor görünüyor. Ancak Brezilyalı'nın ağrıları büyük ölçüde azalmış durumda.
İşte Bulut'un kafasındaki ilk 11...
Altay, Nazım, Szalai, Serdar, Caner, Gustavo, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Osayi, Samatta.
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