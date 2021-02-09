09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Zirvede heyecan dorukta!

Zirvede heyecan dorukta!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

'de geride kalan 24 haftada zirve yarışı nefesleri kesiyor. 3 büyük kulüp 48 puanla zirveyi paylaşıyor.

'de şampiyonluk yarışı son hız devam ediyor. , ve 48 puanla liderlik koltuğunu paylaşırken üç ekip ikinci yarılar itibarıyla 1992-93 sezonu 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanda tamamladı. Şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray 3 kez liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş ise 6 kez ligde bir haftayı lider olarak kapatmayı başardı. Devre arası gelen isimlerden aldığı verimde başı çeken G.Saray ise ligin ikinci yarısında attığı 6 golün 5'ini yeni transferleri ile 'in ayağından buldu. Öte yandan üç ekibin paralel özelliklerinden biri de atılan gollerin farklı oyuncuların ayağından gelmesi oldu. Beşiktaş'ta golleri 17 farklı isim kaydederken, Fenerbahçe'de bu sayı 16, Galatasaray'da ise 15 oldu. ()
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