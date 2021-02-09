09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

'nda heyecan devam ediyor. Lig'de son olarak ezeli rakibi 'a mağlup olan ve taraftarını üzen Fenerbahçe, Başakşehir'i eleyerek taraftarının gönlünü almak istiyor. Son dönemlerde form düşüklüğü yaşayan takımlardan biri olan Başakşehir, yeni hocası ile çıkışa geçmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor izle...

'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik maç hakkında her detay araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 9 Şubat Salı günü saat 20:45'te ATV ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

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BAŞAKŞEHİR - Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayisghimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor. Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler. Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç günü netlik kazanacak.

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