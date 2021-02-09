Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor. Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler. Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç saati netlik kazanacak.

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