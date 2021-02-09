09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fenerbahçe - Başakşehir maçıyla başlıyor. Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Başakşehir, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Özellikle Başakşehir'in Avrupa için en büyük hedeflerinden biri Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmak. Fenerbahçe ise ligde zirve yarışından kopmadan kupayı kazanmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç hakkında her detay araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 9 Şubat Salı günü saat 20:45'te ATV ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE - Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Sinan, Thiam

BAŞAKŞEHİR - Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayisghimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

, Medipol karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Medipol 'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor. Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler. Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç saati netlik kazanacak.

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