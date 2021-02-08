08 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

F.Bahçe'de kupa mesaisi başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler ara vermeden kupada ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı. yönetimindeki antrenmanda Galatasaray derbisinde forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular dar alanda çift kale maç oynadı. Pelkas saha çalışmalarına başlarken, Tisserand günü çift idmanla tamamladı.

Özil'den G.Saray derbisi yorumu! haberin devamı

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