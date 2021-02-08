Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertliler ara vermeden kupada Başakşehir ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına başladı. Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda Galatasaray derbisinde forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular dar alanda çift kale maç oynadı. Pelkas saha çalışmalarına başlarken, Tisserand günü çift idmanla tamamladı.

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