13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Karagümrük'ün Fenerbahçe maçında bulduğu gol iptal edildi!

Karagümrük'ün golü iptal edildi! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 25. haftasında 'yi ağırlayan 'ün ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon...

'in 25. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken Karagümrüklü futbolcu 'nin 75. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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