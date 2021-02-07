07 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Özil'den G.Saray derbisi yorumu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'nin sahasında 'a 1-0 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özil, "Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim." dedi.

Fenerbahçeli futbolcu , dün alınan mağlubiyeti ile ilgili, "Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak" diye konuştu.

'nin derbi mücadelesinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Özil sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Maçın daha iyi sonuçlanmasını istediğini belirten Özil, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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