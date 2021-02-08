Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan takıma motive! "Kendinize güvenin"

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, liderlikten 3. sıraya düştü. Sarı-lacivertlilerde futbolcular büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör Erol Bulut ise takımı bu sözlerle motive etmeye çalıştı. İşte detaylar...

Derbide ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında kaybeden Fenerbahçe'de özellikle taraftarların büyük tepki gösterdiği teknik direktör Erol Bulut, soyunma odasında oyuncularından bu maçı unutmalarını ve ileri bakmalarını istedi. Takımına ligde hâlâ zirveye ortak olduklarının altını çizen Bulut, "Elbette yenildiğimiz için üzülmeniz çok normal. Ancak kaybedilmiş hiçbir şey yok. Biz halen zirve ortağıyız. Şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



ÖNÜMÜZDE DAHA 17 KARŞILAŞMA VAR

Sarı-lacivertli teknik adam, ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hatırlatarak, "Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Ligin bitiminde bunu hepimiz birlikte göreceğiz. Ben size güveniyorum, siz de kendinize güvenin" dedi.



KAĞIDIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Erol Bulut'un maç sırasında elinde beyaz kağıtla görüntüsü spekalüsyona neden olmuş ve bunun oyuncu değişiklikleri olduğu iddia edilmişti. Ancak bu kağıtta Bulut'un maçla ilgili notları olduğu belirtildi. (Sabah)

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