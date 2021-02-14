14 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş paylaşım!

F.Bahçe'den flaş paylaşım!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'den, Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı Lacivertliler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, Atalet YOK" denildi.

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