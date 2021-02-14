Fenerbahçe'den, Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı Lacivertliler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, Atalet YOK" denildi.

Kirli lobi VAR ✅

Şaibe VAR ✅

Kayırma VAR ✅

Haksızlık VAR ✅

ADALET YOK ❌ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2021

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