07 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci tribünde!

İrfan Can tribünde!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında sahasında 'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'a çalım atarak kadrosuna kattığı yeni transfer , mücadeleyi tribünden izledi.

Ara transfer döneminde 'ın da ısrarcı olduğu isim olan Fenerbahçeli , derbiyi tribünden takip etti. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan yıldız oyuncu, G.Saray maçını sportif direktör Emre Belözoğlu ve idari koordinatör Selçuk Şahin ile izledi. Maçı büyük bir dikkatle takip eden İrfan'ın 3 hafta sonra sahalarda olması bekleniyor.

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