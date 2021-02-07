07 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan 2 değişiklik

2 değişiklik yaptı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

Fenerbahçe Teknik Direktörü , ligin 23'üncü haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

, Gustavo ile Thim'ın yerlerine ve Samatta'yı görevlendirdi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Tisserand, Pelkas, İrfan Can ve dizinden aldığı darbe sonucu ödem oluştuğu için tedavisi süren Gustavo derbide yoktu.

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