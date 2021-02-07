Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 23'üncü haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Erol Bulut, Gustavo ile Thim'ın yerlerine Sosa ve Samatta'yı görevlendirdi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Tisserand, Pelkas, İrfan Can ve dizinden aldığı darbe sonucu ödem oluştuğu için tedavisi süren Gustavo derbide yoktu.

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