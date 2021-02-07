Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra...
Geçtiğimiz yıl Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor serilerini kaybeden Fenerbahçe, ligin 24. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a bir kez daha yenildi. Sarı-lacivertliler, 30 yıl sonra sahasında iki ezeli rakibine de aynı sezonda mağlup oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 23, Galatasaray'a da 21 yıllık sahasında yenilmezlik serisini kaybetmişti.
Bu sezon da Beşiktaş'a Kadıköy'e kaybeden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlı rakibine karşı evinde 16 yıllık yenilmezlik serisini kayetmişti. Fenerbahçe dün gece de bir rekoru daha tersten yazarak taraftarlarını üzdü.
EN SON 1990-91 SEZONUNDA YAŞANMIŞTI
Beşiktaş ve Galatasaray'a sahasında her iki ezeli rakibine birden en son 1990/91 sezonunda kaybeden Fenerbahçe, 30 yıl sonra bir ilki daha yaşamış oldu.
Fenerbahçe bu sezon evinde Beşiktaş'a 4-3 dün de Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
SADECE TRABZON'U YENDİ
Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı 3 derbide sadece Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Haftaya Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde giren Fenerbahçe, rakiplerinden puan olarak geriye düşmese de önemli bir psikolojik üstünlüğü kaybetmiş oldu.
(Takvim)
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