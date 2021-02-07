07 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra...

Geçtiğimiz yıl Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor serilerini kaybeden Fenerbahçe, ligin 24. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a bir kez daha yenildi. Sarı-lacivertliler, 30 yıl sonra sahasında iki ezeli rakibine de aynı sezonda mağlup oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

geçtiğimiz sezon 'a 23, 'a da 21 yıllık sahasında yenilmezlik serisini kaybetmişti.

Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra...

Bu sezon da 'a 'e kaybeden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlı rakibine karşı evinde 16 yıllık yenilmezlik serisini kayetmişti. dün gece de bir rekoru daha tersten yazarak taraftarlarını üzdü.

Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra...

EN SON 1990-91 SEZONUNDA YAŞANMIŞTI

ve 'a sahasında her iki ezeli rakibine birden en son 1990/91 sezonunda kaybeden , 30 yıl sonra bir ilki daha yaşamış oldu.

Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra...

bu sezon evinde 'a 4-3 dün de 'a 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra...

SADECE TRABZON'U YENDİ

bu sezon sahasında oynadığı 3 derbide sadece 'u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe tarihi tersten yazıyor! 30 yıl sonra...

Haftaya ve 'ın 3 puan önünde giren , rakiplerinden puan olarak geriye düşmese de önemli bir psikolojik üstünlüğü kaybetmiş oldu.

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