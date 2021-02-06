06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde penaltı beklediği pozisyon!

F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında 'ı konuk eden , ilk yarıda 'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. İşte o anlar...

'in 24. haftasındaki dev derbide ile , 'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 28. dakikasında 'in kafayla vurduğu topun 'ın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi ancak maçın hakemi , oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde penaltı beklentisi!

İşte o pozisyon:


(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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