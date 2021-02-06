06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde penaltı beklentisi!

G.Saray penaltı bekledi! İşte o müdahale
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında -'ı ağırladı. Karşılaşmanın 20. dakikasında 'in Donk'a yaptığı müdahale sonrasında sarı-kırmızılı ekip penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

'in 24. haftasında deplasmanda 'ye konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 20. dakikasında 'in Donk'a hava topu mücadelesi sırasında yaptığı hareket sonrası penaltı bekledi.

Hakem pozisyonu devam ettirirken, VAR da müdahaleyi incelemedi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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