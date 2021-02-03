03 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin en skoreri Mame Thiam!

F.Bahçe'nin en skoreri Thiam!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

Süper Lig'in 23. haftasında 'a konuk olan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin en skorer ismi Mame Thiam oldu. Senegalli oyuncu, gol sayısını 5'e yükseltti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi yakaladığı son 9 maçta öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Mame Thiam'dı. Senegalli yıldız, dün de karşısında gol sevinci yaşadı. Son 9 maçta 5 gol, 2 asistlik performans yakalayan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin en skorer ismi olmayı da başardı. 77. dakikada yerini Mesut Özil'e bırakan Thiam, sahada kaldığı süre içinde 2 isabetli şutun yanı sıra 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. (Fotomaç)

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