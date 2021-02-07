07 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Osayi 2 net golü kaçırdı

Osayi 2 net golü kaçırdı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

Fenerbahçe’nin Nijeryalı yıldızı Osayi-Samuel, ’yla karşı karşıya kaldığı iki pozisyonu harcadı.

'deki derbide, sarı- lacivertlilerin en çalışkan isimlerinden biri olan Bright Osayi-Samuel, yakaladığı iki net pozisyonda topu filelerle buluşturamadı. 33'üncü dakikada sol kanattan yapılan ortada Osai, penaltı noktası üzerinde bomboş durumda ile karşı karşıya kaldı ancak kötü bir vuruşla topu bir savunma oyuncusu gibi uzaklaştırdı. Osayi, 71'de bu kez sağ kanattan yüklendi. İki G. Saraylı oyuncuyu geçti, ceza sahasına girdi, Muslera ile karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
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