Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğunda Jose Sosa ilk 11'de

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo'nun yokluğunda Jose Sosa'nın ilk 11'de olması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Luiz Gustavo'nun yerine orta sahada görev alması beklenen Jose Sosa, derbiye büyük bir hırsla hazırlandı. Arjantinli yıldız, Ozan Tufan ile birlikte pas bağlantılarını ve hücum organizasyonlarını sağlayacak. Büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Sosa için Galatasaray maçı bir fırsat olarak gösteriliyor. Sosa da iyi oynayarak yeniden kendini kanıtlamayı ve göze girmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, dün idmandan bir fotoğrafı ile kalp paylaşımı yaparak taraftara 'hazırım' mesajı yolladı. (Fotomaç)

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