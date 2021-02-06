06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğunda Jose Sosa ilk 11'de

Sahne Sosa’nın! Gustavo'nun yerine...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde 'nun yokluğunda Jose 'nın ilk 11'de olması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

'nun yerine orta sahada görev alması beklenen Jose , derbiye büyük bir hırsla hazırlandı. Arjantinli yıldız, Ozan Tufan ile birlikte pas bağlantılarını ve hücum organizasyonlarını sağlayacak. Büyük ümitlerle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Sosa için Galatasaray maçı bir fırsat olarak gösteriliyor. Sosa da iyi oynayarak yeniden kendini kanıtlamayı ve göze girmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, dün idmandan bir fotoğrafı ile kalp paylaşımı yaparak taraftara 'hazırım' mesajı yolladı. (Fotomaç)

G.Saray derbisi öncesi Gustavo'dan kötü haber! haberin devamı

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