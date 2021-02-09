09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Başakşehir maçı şifresiz mi?

F.Bahçe - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. 3 gün boyunca oynanacak ve ATV ile A Spor'un yayıncılığını yaptığı ilk maç Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 9 Şubat Salı günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: , Gökhan, , , , , Hakan, , Osayi, , Thiam

BAŞAKŞEHİR: Mert, , Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

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