Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Başakşehir maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. 3 gün boyunca oynanacak ve ATV ile A Spor'un yayıncılığını yaptığı Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maç Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 9 Şubat Salı günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Caner, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Sinan, Thiam
BAŞAKŞEHİR: Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli
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