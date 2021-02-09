Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. 3 gün boyunca oynanacak ve ATV ile A Spor'un yayıncılığını yaptığı Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maç Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 9 Şubat Salı günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Caner, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Sinan, Thiam

BAŞAKŞEHİR: Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

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