04 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok!

G.Saray derbisi öncesi Gustavo'dan kötü haber!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu , sakatlığından dolayı derbisinde forma giyemeyecek.

'nin yıldız futbolcusu , sakatlığından dolayı derbisinde forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gustavo, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer alamadı. Sarı lacivertli oyuncunun tesislerde tedavisi sürerken, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada yer alamayacak.

Gustavo'nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.

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