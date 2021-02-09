09 Şubat 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, 11 maç sonra Başakşehir ile oynanacak kupa mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Gökhan Gönül, geçen hafta Galatasaray derbisinde yedek soyunmuş, ancak süre almamıştı. Gökhan Gönül en son ligin 12. haftasında 12 Aralık tarihinde Yeni Malatyaspor maçında forma giymiş, ardından sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, tecrübeli futbolcu 2 ay sonra ilk 11'de görev yaptı.
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 11 maç sonra sahada
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 11 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, 11 maç sonra Başakşehir ile oynanacak kupa mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Gökhan Gönül, geçen hafta Galatasaray derbisinde yedek soyunmuş, ancak süre almamıştı. Gökhan Gönül en son ligin 12. haftasında 12 Aralık tarihinde Yeni Malatyaspor maçında forma giymiş, ardından sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, tecrübeli futbolcu 2 ay sonra ilk 11'de görev yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları