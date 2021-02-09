09 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 11 maç sonra sahada

Gökhan Gönül 11 maç sonra sahada
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

'nin tecrübeli futbolcusu , 'nda oynanan karşılaşmasıyla birlikte 11 maç aradan sonra formasına kavuştu.

'nin tecrübeli sağ beki , 11 maç sonra ile oynanacak kupa mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Gökhan Gönül, geçen hafta derbisinde yedek soyunmuş, ancak süre almamıştı. Gökhan Gönül en son ligin 12. haftasında 12 Aralık tarihinde maçında forma giymiş, ardından sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, tecrübeli futbolcu 2 ay sonra ilk 11'de görev yaptı.

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